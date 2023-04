Pecci: “Scudetto meritato ma c’è voluta anche fortuna. Osimhen e Kvara fanno la differenza”

L’ex centrocampista di Napoli e Bologna Edoardo Pecci è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live. Il romagnolo ha commentato la stagione del Napoli, focalizzandosi anche su Osimhen e Kvara, oltre che Raspadori e Kim.

“Questo Napoli ha fame di gloria, per diversi mesi ha dato spettacolo. Rispetto alla squadra di Sarri, che pure ha dato spettacolo ma non si scostava dalle altre, quella di oggi ha dominato il campionato. Perchè l’errore che si può commettere oggi è pensare che il Napoli stravince solo perché le altre zoppicano. Non è così, perché il Napoli ha giocato un grandissimo calcio e vince lo scudetto meritatamente. La vittoria di Torino con la Juve la chiusura di un cerchio? A parte gli scaramantici era già chiaro che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, però capisco che sia una chicca vincerlo battendo la Juventus”

“C’è stata anche un po’ di fortuna, i colpi Kim e Kvaratskhelia sono fantastici, ma pensare che pronti via avrebbero dato subito il 100% era da sognatori. Raspadori bolognese come me ha messo il suggello al titolo? Beh ne sono felice, ovviamente. E’ chiaro però che sono Osimhen e Kvaratskhelia a fare la differenza in questo Napoli”.