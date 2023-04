Scudetto Napoli, l’idea per la festa: “Esplosione di colori sul Vesuvio”

L’attesa è quasi finita, il Napoli questo weekend può essere proclamato Campione d’Italia. Tutto dipenderà dall’esito positivo della gara contro la Salernitana e dal risultato di Inter-Lazio.

La città è in festa da settimane, e lunedì notte una folla azzurra ha accolto festosamente gli azzurri di ritorno da Torino facendo pregustare quella che sarà la grande festa Scudetto. Secondo Il Mattino ci sono numerose idee per dare vita alla celebrazione, i gruppi organizzati stanno pensando a qualcosa di grande:

“Stiamo raccogliendo i fondi per comprare migliaia di fumogeni bianchi, rossi e verdi. Al fischio finale saremo in cima al Vesuvio e li accenderemo in contemporanea per simulare una gioiosa eruzione del vulcano. Abbiamo fatto richiesta dei permessi necessari, nessuno può pensare di bloccare questa esplosione di gioia che simboleggia il trionfo di un’intera città”. Si legge sul quotidiano.

Ci sarà una vera e propria esplosione di gioia e di colori a Napoli, il conto alla rovescia è iniziato.