Il Mattino – Spalletti vuole mantenere alta la concentrazione! Pronto un discorso ai suoi alla ripresa

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su Luciano Spalletti che non accetta distrazioni a questo punto della stagione. Secondo il quotidiano dopo la partita all’Allianz Stadium, Spalletti ha elogiato gli azzurri ma ha anche avvertito di non festeggiare troppo presto. Ha detto di aspettare ancora prima di aprire le bottiglie. La squadra riprenderà la preparazione a Castel Volturno con il solito discorso incentrato sulla massima concentrazione per conquistare i tre punti nella prossima partita contro la Salernitana. Il programma di lavoro e la mentalità rimarranno invariati, tutto sarà mirato all’impegno sul campo.