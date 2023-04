GdS – La Uefa prepara la stangata! La Juventus verso l’esclusione dalle coppe

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla possibile esclusione della Juventus dalle Coppe per la prossima stagione. Secondo il quotidiano il club bianconero starebbe concretamente rischiando l’esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione. Se l’indagine sulle plusvalenze si estenderà e la giustizia sportiva italiana non pronuncerà una sentenza entro la fine di luglio, sarà la Uefa a prendere una decisione al riguardo. Esiste il reale rischio di essere esclusi dall’Europa per almeno un anno, anche con la vittoria dell’Euorpa League. Se la giustizia italiana richiedesse troppo tempo, la commissione del Fair Play Uefa sarebbe chiamata a decidere sulla questione dopo che il Collegio di garanzia del Coni ha confermato le condanne dei dirigenti e l’antisportività. Non è ancora certo se la Juventus parteciperà o meno alle coppe, ma in caso affermativo ci sono due scenari possibili. Se la squadra si qualifica per le coppe tramite il campionato o l’Europa League, potrebbe essere concesso all’Italia un prolungamento di alcuni mesi dalla Uefa. Nel caso in cui la Juve non si qualificasse, la Uefa potrebbe attendere le decisioni della giustizia italiana. Per i bianconeri sarebbe un duro colpo dato che le sanzioni partirebbero dalla stagione successiva. La qualificazione per l’Europa League o il piazzamento tra i primi quattro in campionato diventa cruciale per la Juventus. Un’assenza prolungata dalle competizioni europee avrebbe conseguenze finanziarie disastrose.