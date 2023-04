CdS – Se il Napoli dovesse conquistare lo Scudetto contro la Salernitana sarebbe un record. Questo il motivo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un record che potrebbe battere il Napoli se conquistasse lo Scudetto la prossima giornata. Secondo il quotidiano nessuna squadra italiana è mai riuscita a vincere lo scudetto con sei giornate di anticipo. Neppure il Grande Torino, la Juventus dei record o l’Inter di Mancini dopo Calciopoli sono riusciti in quest’impresa. Questo sarebbe un risultato senza precedenti per il calcio italiano. Il Napoli potrebbe stabilire un nuovo record nella storia del calcio italiano, superando queste squadre che hanno fatto la storia. Il Napoli potrebbe diventare la prima squadra italiana a vincere il campionato con sei turni di anticipo, dato il distacco abissale dalle concorrenti in classifica.