CdS – Retroscena Spalletti, il tecnico azzurro assente durante i festeggiamenti a Capodichino

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano dopo le operazioni di sbarco all’aeroporto il bus della squadra comincia la marcia trionfale senza il maestro Spalletti ed alcuni calciatori come Rrahmani, Ostigard e Bereszynski, oltre ai giocatori infortunati rimasti a casa. Il signor Luciano ha fatto un viaggio da Torino a Milano per andare dalla sua famiglia. Si sarebbe meritato una bella standing-ovation, ma presto diventerà una leggenda che sarà ricordata per sempre.