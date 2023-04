CdS – Retroscena Napoli, il volo di ritorno stava per cambiare rotta. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante il viaggio di ritorno post Juventus-Napoli. Secondo il quotidiano la squadra arriva in aeroporto alle 2.17. L’aereo però rischia di subire una deviazione a causa della presenza di fumogeni, nebbia e persino un razzo che cade sulla pista. La squadra partenopea è stata accolta da una folla di circa 10mila tifosi fuori dall’aeroporto, che hanno cantato e acceso i fuochi nel cielo per celebrare l’impresa di Torino. Il vento ha permesso di evitare qualsiasi pericolo. I giocatori azzurri non si aspettavano l’enorme entusiasmo, non essendo abituati a tali scene. Tra i più felici si trovavano Osimhen, Kvara e Anguissa.