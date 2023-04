CdS – Napoli, il sogno è vicino, come dimostra la marea azzurra la scorsa notte a Capodichino

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui festeggiamenti post Juventus-Napoli di domenica sera. Secondo il quotidiano lo spettacolo “Ricomincio da 3” ha portato gioia a Napoli, come dimostra lo striscione esposto durante la festa. In seguito alla vittoria sulla Juve, diecimila tifosi hanno festeggiato fino a tardi. Dopo 33 anni di attesa, lo Scudetto sta per raggiungere la sua meta simbolica: il dipinto di Diego nel cuore della città della gioia. Dopo aver trascorso troppo tempo da solo con i suoi ricordi, qualcuno decide di fargli un favore e prenotare per lui un posto gratuito sul charter che arriva da Torino. La gente di Napoli dimostra la sua solidarietà correndo all’aeroporto per accogliere la squadra e il loro ospite. La notte è appena iniziata e la festa è già in pieno svolgimento, anche se manca ancora un po’ prima dell’incoronazione ufficiale. La storia, però, è stata scritta e non c’è modo di cambiarla.