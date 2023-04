Udinese-Napoli, biglietti in vendita: costi e info sugli striscioni

Martedì 2 maggio, alle ore 20.45, alla Dacia Arena il Napoli sarà impegnato nella sfida con l’Udinese, valida per l’anticipo dell’infrasettimanale di Serie A. Dalle 16 di oggi, 24 aprile 2023, è possibile acquistare i biglietti. Quelli disponibili per il settore ospiti saranno in vendita fino al giorno antecedente alla gara (lunedì 1° maggio) alle ore 19.00. Il costo è di 55 euro.

I tagliandi sono acquistabili presso i punti vendita autorizzati e il sito ufficiale di TicketOne. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione del regolamento d’uso dell’impianto di Udine e di seguire le istruzioni per l’esposizione degli striscioni.

Per poterlo fare, compilare la richiesta (reperibile al seguente link: https://www.udinese.it/Apps/WebObjects/Udinese.woa/wa/viewFile?id=5920&lang=ita). Il modulo va inviato via mail all’indirizzo udinese@udinesespa.it oppure via fax al numero 0432/544933 entro e non oltre 7 giorni prima della partita. Alla documentazione è bene indicare un numero di telefono per essere ricontattati. L’Udinese Calcio comunicherà l’accettazione o il rifiuto della richiesta. Sarà il G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza) ad accettare o rifiutare le richieste.