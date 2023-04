Spostamento Napoli-Salernitana, cosa farà la Lega?

Napoli verso il terzo scudetto della sua storia. La matematica conquista dello scudetto potrebbe esserci già domenica se il Napoli vince sabato con la Salernitana e la Lazio domenica non vince a San Siro con l’Inter. Una prima combinazione che potrebbe consegnare lo scudetto agli azzurri senza giocare. Per l’occasione, il Comune di Napoli ha chiesto alla Lega di Serie A di spostare la sfida tra le squadre campane per permettere agli azzurri di vincere lo scudetto giocando.

La posizione della Lega sembra essere netta: Napoli-Salernitana non dovrebbe essere spostata. L’anticipo di Serie A dovrebbe quindi disputarsi sabato 29 aprile alle 15 senza alcun cambiamento.