Gazzetta – Si ripete la vittoria del 2018: questa volta l’esito sarà diverso

Il risultato è lo stesso del 22 aprile 2018, ma questa volta l’esito sarà diverso.

Gli azzurri sbancano lo Stadium e questa volta è Raspadori a siglare la rete della vittoria. Un dominio costante dall’inizio alla fine quello del Napoli, che è sceso in campo per dimenticare la forte delusione Champions e dare una sterzata decisiva al campionato. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Ma stavolta lo scudetto non scapperà. Anzi, il Napoli potrà già festeggiarlo domenica prossima, a pranzo, all’ora delle sfogliatelle, se la Lazio non batterà l’Inter e i ragazzi di Spalletti, il giorno prima, avranno scucito 3 punti alla Salernitana. Se c’era un modo per togliersi di dosso, in una notte sola, la violenta delusione per l’eliminazione dalla Champions, eccola: saccheggiare lo stadio di una rivale storica, la Signora degli scudetti, all’ultimo minuto, dopo aver tremato per due gol subiti e annullati (giustamente). Il popolo non poteva chiedere di più”.