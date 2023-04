CorrSport – Per la festa è solo questione di giorni: si può slittare anche ad Udine

Quasi tutto pronto per la festa scudetto a Napoli.

Manca sempre meno per l’ufficialità del tricolore. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport stamane, sottolineando che al massimo potrebbe spostarsi dopo la gara ad Udine l’esultanza tanto attesa: “Capodanno napoletano. E il primo conto alla rovescia con lo champagne (e le sfogliatelle) è già cominciato: in virtù della vittoria con la Juve, il Napoli potrebbe già laurearsi campione d’Italia alla fine del prossimo turno – il 32° – se sabato batterà la Salernitana al Maradona e se domenica la Lazio non vincerà con l’Inter. E se il mosaico non dovesse incastrarsi perfettamente, per festeggiare il terzoscudetto a distanza di 33 anni dall’ultimo basterebbe attendere la 33ª giornata e firmare l’ultimo successo d’autore con l’Udinese: lo scudetto diventerebbe realtà martedì 2 maggio alla Dacia Arena. Indipendentemente dai risultati degli altri: 84 punti sarebbero troppi per gli inseguitori a 5 giornate dalla fine del campionato”.