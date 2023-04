CorrSport – Ennesima dimostrazione di forza del Napoli: è il risultato di una grande stagione

La vittoria del Napoli deriva da una grande dimostrazione di forza durata tutto il campionato.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri hanno portato a casa una vittoria meritata dall’inizio alla fine: “Alle 22.37 il Napoli ha ribadito ciò che per un anno intero ha detto vincendo a Roma, in casa della Lazio e della Roma, a San Siro con il Milan e a Torino, stavolta con la Juventus, nella notte che ha la magìa di una rivoluzione secca, che non ammette contraddittori: a quell’ora, nelle tenebre di una notte che Napoli ha sognato, Giacomo Raspadori ha semplicemente sottoscritto che non c’è mai stato dominio più netto, più limpido, più abbagliante”.