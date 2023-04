Alvino: “Vietato dai diritti televisivi due partite alle 12.30, improbabile spostamento delle partite”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli e grande tifoso della squadra azzurra Carlo Alvino ha scritto un tweet sulla possibilità di spostare la partita con la Salernitana. Il giornalista ha fatto sapere che dai diritti televisivi c’è il divieto di una doppia partita alle 12.30. Sembra non ci sia voglia e margine di spostare le due partite. Molto improbabile che ci sia uno spostamento dei due match nel fine settimana. Il suo tweet: “È espressamente vietata dal bando di assegnazione dei diritti televisivi la contemporaneità di due gare alle 12:30. Non ci sono né i margini e né la voglia di spostare due partite. Improbabile che ci sia cambio di calendario per Napoli-Salernitana e Inter-Lazio”.