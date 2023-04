Pagelle MN – Jack Raspadori entra e regala la vittoria agli azzurri

Meret: Buona gara per il portiere azzurro, poco impegnato dalla squadra bianconera. 6

Di Lorenzo: Il Capitano azzurro fa una partita nel complesso buona, non il solito martello in fase offensiva ma comunque da sufficienza piena. 6

Kim: Il coreano torna titolare dopo l’assenza in Champions, buona gara per il centrale. 6,5

Jesus: Seconda partita di seguito per il classe ’91, insieme a Kim fa una partita sicuramente ordinata in fase difensiva. 6

Olivera: Torna titolare dopo l’infortunio di Mario Rui, come tutti i suoi compagni di reparto fa una partita discreta. 6

Lobotka: Lo slovacco fa una partita tutto sommato ordinata, fatta di gestione nel palleggio azzurro. 6,5 (Rrahmani: SV)

Anguissa: Il centrocampista partenopeo non ha eccelso in nessuna delle due fasi, ma comunque ha mantenuto alto il ritmo gara. 6

Ndombele: Altra occasione per il francese dopo la gara contro il Milan, non ha convinto del tutto nemmeno stavolta. 5,5 (Zielinski: Fa parte delle brillanti sostituzioni di Spalletti, è lui a dare il via all’azione del gol. 6,5)

Kvara: Sicuramente il più pericoloso dei suoi, sempre pronto a ricevere palla per far male alla difesa juventina. 6,5 (Raspadori: C’è poco da dire entra alla fine e segna un bellissimo gol vittoria. 7,5)

Lozano: Ottima gara del chucky Lozano, sempre presente in entrambe le fasi; da sottolineare il bel recupero su Chiesa. 6,5 (Elmas: Entra benissimo con la grinta giusta, bellissimo l’assist per Raspadori. 7)

Osimhen: Partita di lotta per l’attaccante nigeriano, sfiora il gol due volte di destro. Sta tornando finalmente in condizione. 6,5

Spalletti: Perfette le scelte del tecnico toscano, mette Raspadori alla fine che regala la vittoria agli azzurri. 7