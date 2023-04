Juventus-Napoli – Formazioni ufficiali: ecco le scelte di Allegri e Spalletti. Su Juan Jesus e Ostigard…

Ecco le scelte di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti per il big match di stasera. Tanti assenti in casa Napoli. Al posto di Piotr Zielinski, è stato schierato Tanguy Ndombele e per sostituire Rrhamani, il tecnico azzurro ha scelto Juan Jesus. Infine, come da previsione, Olivera al posto di Mario Rui e Lozano al posto di Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All Spalletti

JUVENTUS (3-4-1-1): Szczesny; Gatti, Danilo, Rugani; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Soulé, Milik. All. Allegri