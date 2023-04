Gazzetta – Pochi dubbi per Spalletti: Rrahmani recuperato, tiene banco la sfida tra Zielo ed Elmas

Pochi dubbi di formazione per Luciano Spalletti.

Il tecnico azzurro può esultare per aver recuperato last minute anche Rrahmani, uscito dolorante dal Maradona contro il Milan. Nella sfida dello Stadium ci sarà bisogno di tutti, ma le scelte dei titolari sono praticamente fatte. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarà un unico ballottaggio tra Zielinski ed Elmas a centrocampo: “Comunque sia il conto alla rovescia si fa sempre più incalzante e oggi Spalletti ci tiene a giocar bene in casa della Juve. Per questo motivo schiererà la formazione migliore, avendo recuperato anche Rrahmani (presto ufficiale il suo prolungamento di contratto) in difesa. A centrocampo c’è Anguissa con Lobotka, mentre Zielinski è in ballottaggio con Elmas. Davanti Lozano, che a Torino contro la Juve segnò nel suo debutto italiano nell’agosto 2019. E poi la coppia dei gioielli: Osimhen e Kvaratskhelia”.