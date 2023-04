Dazn – Raspadori: “E’ una vittoria pesantissima e sono contento di averla portata casa”

Queste sono le parole di Giacomo Raspadori dopo il successo propiziato proprio da un suo gol nel recupero: “E’ stata una vittoria pesantissima. Entrambe le squadre ci hanno provato fino all’ultimo per spuntarla, ma sono contento che l’abbiamo portata a casa”.

Hai segnato il gol scudetto?: “Sicuramente è un gol importante. Sono felice di aver segnato un gol importante in un periodo non felicissimo né per me né per la squadra”.

Vi rendete conto che settimana prossima potrebbe essere scudetto?: “Noi pensiamo solo a vincere con la Salernitana, questo ci ha portato a dove siamo ora”.