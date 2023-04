CorrSport – Il Napoli ritrova il suo leader dal 1′: Osimhen è pronto a guidare i suoi

Victor Osimhen ritorna dal 1′ anche in Serie A, nel big match di stasera a Torino.

L’attaccante del Napoli è andato in rete contro il Milan, sta riprendendo la forma fisica e mentale per giocare al meglio questo finale di stagione in cui il Napoli ha assolutamente bisogno di lui. Ecco quanto riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in riferimento all’ex Lille: “Oggi il Napoli ritroverà Osimhen dal primo minuto anche in campionato. Da Torino a Torino, dal Toro alla Juve: è da quella gloriosa giornata di marzo conclusa con una vittoria per 4-0 e con una doppietta, la quarta della stagione, che Victor non comincia una partita di Serie A come piace a lui. Lo ha fatto in Europa con il Milan, è vero, ma quella realizzata al 93′ minuto è stata forse la rete più amara della sua vita. Chissà, il sospetto esiste. La storia, però, può sempre essere letta da angolature diverse: e a questo punto, per Spalletti e per la squadra, è meglio pensarla come sopra, come dicevamo: torna Osi”.