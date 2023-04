Il Napoli sta limando i dettagli di un giocatore importante per la rosa del Napoli, un titolare che ha fatto un incredibile stagione nella retroguardia: stiamo parlando di Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro, che con Kim ha formato una bellissima coppia, solida, che ha fatto la differenza in questa stagione e che non ha fatto rimpiangere un colosso come Koulibaly, a breve firmerà il rinnovo con il Napoli.

Il contratto sarà prorogato di un anno, dunque fino al 2028, con aumento dell’ingaggio, che passa da 1.2 milioni a 2 milioni, meritato per un giocatore che dopo qualche mese, già con Gattuso si mise in mostra e che con Spalletti ha fatto la differenza.

Fonte: Tuttomercatoweb.