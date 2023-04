Kvaratskhelia, giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Uefa. Queste le sue parole: “I due mesi che ho passato alla Dinamo Batumi mi hanno ridato forze ed energie che non avevo più, i tifosi riempivano lo stadio e venivano a sostenerci in ogni partita. A Napoli ho una responsabilità enorme e qualche volta c’è fin troppo peso, ma posso farcela. Alla fine quando entro in campo si gioca in undici contro undici e tutta la pressione non c’è più. Faccio ciò che amo, giocare a calcio”.