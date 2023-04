Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, toccando vari argomenti, dall’eliminazione dalla Champions alla sfida in campionato. Queste le sue parole:

Come ha reagito la squadra all’eliminazione di martedì?

“Nel migliore dei modi, abbiamo resettato euforia e dispiacere per la gara di martedì: abbiamo ripreso a lavorare con entusiasmo e ripartire dalla sfida di domani”.

Che rapporto hai con Osimhen?

“Victor è un grandissimo, una bravissima persona e questo è un segreto del cammino che abbiamo fatto: se tutti si mettono a disposizione, anche i più forti, si raggiungono più facilmente i risultati e gli obiettivi collettivi”.

Come stava Kvara nei giorni dopo il Milan? Dopo la gara era inconsolabile

“Kvara vuole ripartire e rimettersi in moto, l’ha dimostrato in allenamento come abbiamo fatto tutti: lui ogni giorno cerca di superare i suoi limiti e si allena con entusiasmo. Ripeto, domani vogliamo ripartire”.

Che pensi dell’entusiasmo dei tifosi del Napoli?

“Il pubblico ha fatto la differenza, fino ad ora è stato il dodicesimo uomo in campo perché tutti amano questi colori e questa squadra: l’affetto è un valore aggiunto che sentiamo sempre”.

Che gara sarà con la Juve?

“E’ una partita importante, noi vogliamo ottenere dei punti che ci mancano per vincere lo Scudetto: sarà una gara ad alta intensità e la stiamo preparando nel migliore dei modi”.

Come vivi l’attesa verso una sfida così importante?

“L’ho già vissuta all’andata: è una sfida sentita quella contro la Juve, dove i tifosi vogliono che ce la giochiamo alla parti e che vinciamo: proveremo a fare entrambe le cose domani”.

La pratica Scudetto sarà chiusa subito o no? Vi mancano ancora 11 punti

“Fino ad ora abbiamo pensato sempre partita per partita, per provare a conquistare i 3 punti, senza guardare più in là: per ora la nostra mentalità, i nostri risultati sono venuti così, per cui si pensa solo a vincere la gara di domani”.

Che cosa pensi quando vedi tutta Napoli colorata d’azzurro?

“M’immagino che ci mancano ancora dei punti; sentire questo affetto è uno stimolo in più ma mancano ancora delle vittorie per arrivare all’obiettivo”.

Ti è dispiaciuto non aver potuto giocare Italia-Inghilterra al Maradona?

“Mi è dispiaciuto, questo sicuramente, anche perché abbiamo perso ed era importante fare risultato contro una squadra come l’Inghilterra, una Nazionale forte. Tutti i giocatori sognano di vincere con la Nazionale, ma mi è dispiaciuto tanto non poter giocare con la Nazionale nel mio stadio”.