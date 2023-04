Il Napoli sui propri canali social ha riportato l’elenco dei giocatori che partiranno per Torino, dove domani sera ci sarà Juventus-Napoli. Mister Spalletti recupera Rrahmani, che era uscito malconcio dalla sfida contro il Milan martedì sera in Champions. Non prenderanno parte al match Mario Rui e Politano che si sono infortunati martedì sera e Simeone, che si è infortunato contro il Lecce due settimane fa. Questi i convocati azzurri: