CdS – Spalletti deve rifare il Napoli in vista della trasferta di Torino. Dubbi in ogni zona del campo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro la Juventus. Secondo il quotidiano per rilanciare il Napoli, sarà necessario trovare le giuste modifiche sia in difesa che in attacco. Osimhen è un giocatore chiave che sta recuperando la forma fisica e potrebbe essere determinante per le prossime partite. Kim e Anguissa sono di nuovo disponibili. Spalletti quindi potrebbe provare a schierare il coreano accanto a Juan Jesus e poi posizionare il camerunese con Lobotka, al posto di Ndombele o al posto di Zielinski. In quel caso il polacco verrebbe sostituito dal francese. La corsia di sinistra sarà assegnata automaticamente ad Olivera, su quella di destra Lozano ed Elmas si contenderanno il posto.