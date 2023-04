Ufficiale – Arrivano gli orari delle sfide delle giornate 33 e 34 di Serie A, il Napoli affronta l’Udinese di martedì

La Lega Serie A sui propri canali ufficiali ha annunciato le date e gli orari per i match delle giornate 33 e 34 del campionato. Il Napoli nel turno infrasettimanale giocherà per prima, si troverà ad Udine contro il club bianconero e giocherà alle 20.45 martedì 2 maggio, nell’anticipo della giornata 33. Per quanto riguarda la giornata 34 il Napoli affronterà al Maradona la Fiorentina domenica 7 maggio alle ore 18. Questo il calendario delle due sfide:

Martedì 2 maggio, ore 20:45 Udinese-Napoli

Mercoledì 3 maggio, ore 18:00 Juventus-Lecce

Mercoledì 3 maggio, ore 18:00 Atalanta-Spezia

Mercoledì 3 maggio, ore 18:00 Salernitana-Fiorentina

Mercoledì 3 maggio, ore 18:00 Sampdoria-Torino

Mercoledì 3 maggio, ore 21:00 Hellas Verona-Inter

Mercoledì 3 maggio, ore 21:00 Lazio-Sassuolo

Mercoledì 3 maggio, ore 21:00 Milan-Cremonese

Mercoledì 3 maggio, ore 21:00 Monza-Roma

Giovedì 4 maggio, ore 20:45 Empoli-Bologna

34ª GIORNATA

Sabato 6 maggio, ore 15:00 Milan-Lazio

Sabato 6 maggio, ore 18:00 Roma-Inter

Sabato 6 maggio, ore 20:45 Cremonese-Spezia

Domenica 7 maggio, ore 12:30 Atalanta-Juventus

Domenica 7 maggio, ore 15:00 Torino-Monza

Domenica 7 maggio, ore 15:00 Udinese-Sampdoria

Domenica 7 maggio, ore 18:00 Napoli-Fiorentina

Domenica 7 maggio, ore 20:45 Lecce-Hellas Verona

Lunedì 8 maggio, ore 18:30 Empoli-Salernitana

Lunedì 8 maggio, ore 20:45 Sassuolo-Bologna