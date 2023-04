Juventus-Napoli – Le probabili formazioni della sfida di domenica sera a Torino

All’Allianz Stadium domenica sera andrà in scena la sfida fra Juventus e Napoli, con le due squadre in momenti molti diversi. La squadra bianconera ieri si è vista dare di nuovo i 15 punti che aveva perso ed è in semifinale di Europa League. La squadra mi mister Spalletti nell’ultima settimana è stata eliminata dalla Champions League per mano del Milan e non vince dalla sfida col Lecce al ‘Via del Mare’. Gli azzurri nella sfida di Torino sono costretti a fare alcuni cambi di formazione rispetto alla sfida col Milan, questo perché in Champions sono usciti per infortunio ben tre giocatori: Rrahmani, Politano e Mario Rui. Al loro posto ci saranno Lozano, Olivera e Kim, quest’ultimo assente in Champions perché squalificato. Secondo quanto riporta Sky Sport dall’altra parte Massimiliano Allegri dovrebbe far partire dalla panchina Dusan Vlahovic, in un momento di forma non smagliante, e pronto a giocare dal primo minuto il grande ex della partita Arkadiusz Milik, affiancato da Angel Di Maria. Queste le probabili formazioni:

Juventus – Szczesny; Danilo; Gatti; Alex Sandro; Cuadrado; Fagioli; Locatelli; Rabiot; Kostic; Milik; Di Maria

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Juan Jesus; Olivera; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Lozano; Osimhen; Kvaratskhelia