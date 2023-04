Gazzetta – Samardzic e Diop per rinforzare il centrocampo in estate

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per regalare a mister Spalletti qualche pedina nuova da inserire in mediana.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui sarebbero attualmente due i profili studiati dalla società per sostituire Ndombele, che non verrà riscattato dal Tottenham nella prossima sessione estiva di mercato, a cui potrebbero aggiungersi Piotr Zielinskiì e Diego Demme: “E il reparto in cui si accentrano le attenzioni in questo momento è il centrocampo. Visto che Ndombele rientrerà al Tottenham dal prestito e Demme vuole cercare fortuna altrove. Fra i tanti ci sono due prospetti sotto stretta osservazione. Il senegalese classe 2003 Pape Diop, mediano fisico e con buoni piedi dello Zulte Waregem: potrebbe crescere accanto a Lobotka e diventarne intanto il vice. Altro talento seguito da tempo è il tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic, classe 2002, già pronto per il salto di qualità. Potrebbe essere un nuovo Zielinski, considerando anche che il polacco ha scadenza 2024 nel contratto e, se non accetterà il rinnovo a cifre inferiori agli attuali 3,5 milioni, sarà ceduto”.