CorrSport – Tutto sul match di domenica a Torino: gara da stimoli importantissimi

Il Napoli vorrà riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League e la sfida di Torino sarà fondamentale.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la gara contro la Juventus arriva in un momento importantissimo. Anche se, come sottolineato dal quotidiano, ci sarebbe poco da motivare. La gara vale mille significati e gli azzurri vogliono affrontarla al meglio: “E prima che cominci, e in che modo, a Torino contro la Juventus, val la pena rifiatare, prendersi un giorno di riposo, starsene un po’ in pace con se stessi, dimenticare il Milan e la Champions, poi tuffarsi in un Tour che vale la Storia. Questa, poi, non è una partita normale, non lo è mai stata e non può esserlo adesso, porta in sé decine di motivi – pure extracalcistici – rappresenta un tempo vissuto, un’era indimenticabile, sfide che evadono dal campo e fi niscono un po’ ovunque: e però, a prescindere, arriva subito dopo un’enorme fatica – atletica e psicologica – e comporta rifl essioni sulle quali industriarsi”.