Spalletti a Sky: “Non abbiamo rimorsi per il nostro cammino. Abbiamo commesso delle ingenuità”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto nel corso del post partita di Sky per parlare di Napoli-Milan.

“Innanzitutto si fanno i complimenti al Milan, sono stati bravi per andare avanti. Poi si fanno i complimenti al Napoli. È chiaro che non si può tornare indietro perché dobbiamo gestire il non passaggio del turno. Non abbiamo rimorsi per quello che abbiamo fatto. Ci siamo arrivati col fiato corto da quel turno delle Nazionali. Il 4-0 non è stato troppo per il livello della squadra, per quanto riguarda gli incontri successivi abbiamo fatto le gare. Abbiamo commesso delle ingenuità, poi un po’ inesperti nelle scelte dei momenti della partita”.

“Si possono mettere dentro tanti numeri, ma conta il risultato. Molte volte il risultato passa su quello che riesci a costruire con costanza, come atteggiamento, come ricerca di voler fare quelle cose lì, di non abbassare mai cosa vuoi sviluppare. Io sono molto contento. Poi quando fai le partite come decidi devi essere bravo a fare quel fallo che ci è costato due gol. Magari prendi un’ammonizione, ne abbiamo spesi in altre situazioni meno decisive”.

“Non ci sarà rischio di arrivare scarichi al campionato. Ho dei ragazzi seri che sanno come reagire. Abbiamo messo le sconfitte nel ragionamento di gioco. Siamo andati dritti per la nostra strada. Potete farmi tutti i complimenti che volete, ma io sono inconsolabile”.