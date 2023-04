Sky Sport – Meret: “Dispiace per non essere riusciti a passare il turno. Sulla partita…”

Queste sono le parole di Alex Meret, portiere del Napoli, che ha parlato così dopo la sconfitta col Milan: “Dispiace per non essere riusciti a passare il turno. Penso che abbiamo fatto ugualmente una grandissima partita. Abbiamo controllato il pallone per tutta la partita, ma ci è mancata un po’ di cattiveria agonistica.”

Cosa cambia rispetto a prima?: “Non dobbiamo semplicemente buttare ciò che abbiamo fatto di buono quest’anno. La stagione resta ugualmente positiva. I gol presi sono arrivati da ripartenze, dovevamo stare più attenti.”