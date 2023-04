Il Napoli è fuori dalla Champions: le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli pareggia il ritorno dei quarti di finale contro il Milan e viene eliminato dalla Champions League. Ecco le pagelle di MondoNapoli.

Meret 7 – Migliore in campo degli azzurri, neutralizza il rigore e non può niente sul gol del vantaggio rossonero.

Di Lorenzo 5.5 – Il capitano è tra i meno colpevoli della disfatta azzurra, ma neanche lui merita la sufficienza.

Rrahmani 4,5 – Tra i peggiori in campo, colpevole sul gol e sbaglia diversi interventi, condannando il Napoli all’eliminazione.

Juan Jesus 5 – Sicuramente prestazione migliore rispetto al compagno di reparto, ma gravemente insufficiente anche lui.

Mario Rui 5 – Si fa male subito ed esce durante il primo tempo, ma nello spezzone di partita che gioca, gioca male.

Zielinski 5 – Evanescente, il polacco non incide e le partite in cui non brilla stanno diventando troppe.

Lobotka 5.5 – Lo slovacco è il meno negativo del centrocampo azzurro, ma non è sufficiente.

Ndombele 5 – Stava giocando benissimo, ma il suo controllo sbagliato innesca l’azione del gol rossonero.

Politano 5.5 – Anche lui gioca poco, cerca di essere pericoloso ma non centra la porta in nessuna occasione.

Osimhen 6.5 – Tocca pochi palloni e ne trasforma uno in gol. Unico sufficiente insieme a Meret.

Kvaratskhelia 4.5 – Sbaglia il rigore e condanna il Napoli all’eliminazione, ma ci prova in tutti i modi. Tante giocate ma tanti errori sottoporta.

Lozano 6, Olivera 5.5, Elmas 5.5, Raspadori 6, Ostigard 5.5.