Spalletti: “Insieme ai nostri tifosi siamo più forti! Ho già in mente la formazione di domani. Sul recupero di Osimhen…”

Dopo il pareggio di sabato contro l’Hellas Verona, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato con Radio Kiss Kiss Napoli:

“La partita contro il Verona è stata più difficile del previsto. Abbiamo avuto difficoltà a trovare spazi in fase di possesso e loro hanno tratto vantaggio dal nostro atteggiamento poco lucido. Sono abituati a questo tipo di partite, ma dobbiamo imparare da questa esperienza per migliorare la nostra prestazione futura.

Il Napoli dimostra di avere una buona performance sia in casa che in trasferta, ma l’atteggiamento degli avversari può influenzare il gioco. Quando giocano in casa, gli avversari sono più aggressivi per segnare mentre al Maradona cercano solo un pareggio e si difendono maggiormente.

Osimhen ha dato quella scossa di entusiasmo che i nostri tifosi gli attribuiscono giustamente e ha dimostrato di essere subito dentro la partita. I 25 minuti di gioco erano necessari per prepararsi al meglio per martedì. Il lavoro svolto è stato accurato e corretto.

Hai già pensato alla formazione?

“Ho un’idea generale, ma ovviamente valuteremo anche i giocatori durante gli allenamenti. La presenza dei tifosi in Champions League è essenziale per noi. Siamo felicissimi del riavvicinamento, merito di De Laurentiis. Penso che sia stato ingiusto privare i nostri calciatori dell’affetto e del sostegno dei tifosi, che spesso si sforzano anche per mostrarsi discreti. Essendo tutti uniti nella nostra passione per il Napoli, le sfide diventano più semplici da affrontare”.