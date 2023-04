SKY – Pioli: “Non siamo venuti a Napoli per difenderci. Leao? Dico questo”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul match tra Napoli ed i rossoneri che si terrà domani al Maradona. Queste le sue parole: “Al Maradona troveremo un’atmosfera diversa rispetto alla gara di campionato! Gestisco un gruppo di ragazzi molto giovane ma con grande personalità che sanno esaltarsi anche quando ci troviamo difronte a situazioni complicate come quelle di domani. Il pubblico non ci preoccupa anzi, potrebbe essere determinante per spingerci a fare del nostro meglio.

Leao può essere in grado di fare la giocata vincente quando meno te lo aspetti, ha doti incredibili! Dopo il primo anno di ambientamento è maturato molto e sta bene al Milan. Il rapporto con i tifosi è ottimo e domani dovrà essere in grado di non sprecare neanche la più piccola delle occasioni.

Sia chiaro non veniamo a Napoli per difenderci! Quando gli azzurri ci costringeranno a farlo dobbiamo essere bravi a non snaturarci e restare compatti. I partenopei saranno aggressivi come nei primi minuti della gara di andata ma, adesso, sappiamo come tener botta. Mi aspetto una gara molto simile a quella di sei giorni fa, la spunterà chi sarà in grado di leggere meglio gli episodi che si paleseranno durante il corso della gara“.