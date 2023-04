Pioli: “Siamo determinati per il passaggio del turno. Domani cambierà qualcosa”

Alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di Champions League al Maradona, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’AC Milan. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Normale che siamo motivatissimi e concentratissimi. Saremo determinati per passare il turno. Sappiamo che l’ambiente sarà diverso dalla sfida di campionato, ma questo dà motivazione e carica. Probabilmente, qualcosa cambierà nelle posizioni sia nostre che degli avversari. Ma ogni partita fa storia a sé, sicuramente fa strano incontrarci 3 volte in così pochi giorni. Sarà una partita sicuramente esaltante, perché parliamo di una possibilità per le due squadre di arrivare in semifinale di Champions: sarà una partita di alto livello, di qualità, determinazione attenzione, intensità ed energie. La fiducia c’è tutta, siamo consapevoli delle nostre qualità. E non perché li abbiamo già battuti. Ma perché conosciamo il nostro modo di giocare: scenderemo in campo con grande fiducia. Abbiamo preso un piccolissimo vantaggio. Il Napoli quest’anno in Champions ha segnato tantissimo, in casa viaggiano ad una media di tre gol con avversari come Liverpool, Ajax, Eintracht, Rangers. Un piccolo vantaggio ce lo siamo presi, ma c’è tutta una qualificazione da meritarsi e conquistarsi con una partita di altissimo livello”.