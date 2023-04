Allarme rientrato in casa Milan in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli, in programma domani sera (ore 21:00) allo stadio Maradona.

Stando agli ultimi aggiornamenti di Sportitalia, Olivier Giroud si sta allenando regolarmente a Milanello insieme alla squadra. Il problema riscontrato al tendine d’Achille è gestibile, quindi il francese sarà della partita.