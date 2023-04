Champions, verso Napoli-Milan: le ultime sulle probabili formazioni

Alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions tra Napoli e Milan, Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alle probabili scelte di formazione di Spalletti e Pioli.

Per quanto riguarda gli azzurri, si parla di un 4-3-3. In porta presente il solito Meret, seguito da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus al posto dello squalificato Kim e Mario Rui. A centrocampo, Ndombele dovrebbe sostituire Anguissa (anche lui out per squalifica) e giochare insieme a Lobotka e Zielinski. In attacco, ecco il tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Passando ai rossoneri, previsto un 4-2-3-1. Tra i pali confermato Maignan. A difendere, ecco Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In mezzo al campo, invece, spazio alla cerniera Bennacer-Tonali, seguita da Krunic, Brahim Diaz e Leao. In avanti c’è Giroud.