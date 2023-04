Speciale TG 5 – Parla Osimhen: “Sono in un grande club, non vedo l’ora di festeggiare lo scudetto!”

Victor Osimhen aspetta il momento fatidico dello scudetto per esplodere di gioia con i tifosi azzurri.

L’attaccante del Napoli, come emerso in un’intervista al TG 5, avrebbe dichiarato di trovarsi bene a Napoli, di apprezzare la città e di trovare in uno dei club più importanti a livello europeo: “Napoli è una città fantastica, mi trovo molto bene e credo di essere in un grande club. Non posso chiedere di meglio. Siamo sempre più vicini al grande sogno scudetto, i nostri tifosi sono fantastici e io non vedo l’ora di festeggiarlo”. Poi chiosa sul razzismo: “Penso che sia davvero brutto essere giudicati per il colore della pelle, lotterò contro ogni forma di discriminazione”.