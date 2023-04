Napoli Ultras: “Avanti Napoli, ora insieme fino alla vittoria. Martedì tutti con sciarpe e maglie”

Dopo aver raggiunto un accordo con De Laurentiis, gli ultras del Napoli si sono esposti sui social. Nel comunicato intitolato “Avanti Napoli: ora insieme fino alla vittoria”, gli ultras hanno parlato della discussione con ADL e hanno suonato la carica per i prossimi mesi, partendo da martedì.

Questo il comunicato ufficiale: “Non ci dilungheremo sull’incontro a cui abbiamo partecipato oggi su invito del Presidente De Laurentiis. Il confronto tra noi Ultras e lui è stato sereno, chiaro e proficuo per il futuro. Così come De Laurentiis ha riconosciuto l’importanza dei nostri sacrifici, la nostra passione, il nostro amore per la squadra e l’incidenza del nostro supporto anche nei risultati in campo, noi abbiamo riconosciuto che la sua gestione ha portato il Napoli, finalmente, nell’Olimpo del grande calcio…. questo Napoli che è fiore all’occhiello della Nostra Città. Adesso a ognuno la propria parte, nel rispetto dei ruoli di tutte le componenti. Ogni singolo tifoso è chiamato a dare il suo contributo in questi ultimi mesi che ci separano dal Grande Sogno. Si inizia martedi: invitiamo tutti a portare sciarpe e maglie con i nostri colori..e che il ‘Maradona’ torni il tempio infernale di sempre. Napoletani..tutti uniti per scrivere la Storia! NAPOLI SIAMO NOI”.