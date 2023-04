Gazzetta – Raspadori ancora insufficiente, Osimhen si prende subito la scena

Victor Osimhen si è subito ripreso la scena del suo pubblico.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’attaccante del Napoli avrebbe attirato su di sè tutti i riflettori del Maradona. La sua assenza si è fatta sentire e ieri ha subito fatto capire quanto sia mancato. La sua energia sarà fondamentale per provare a passare il turno e ribaltare la sconfitta di San Siro: “Lo scudetto non è in discussione e quindi per i tifosi conta solo aver rivisto in campo Victor Osimhen. Quella di ieri era una tappa di avvicinamento, ma non al tricolore già virtualmente cucito sul petto: da queste parti, almeno per qualche giorno, si pensa solo alla Champions League e al ritorno dei quarti con il Milan. Così, quando al 28′ della ripresa è entrato in campo, il nigeriano è stato accolto da un boato che era più un sospirone di sollievo: senza di lui la rimonta europea sarebbe molto complicata, anche perché Raspadori è comprensibilmente fuori forma e Simeone infortunato”.