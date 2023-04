CorrSport – Napoli in campo con un pensiero fisso: il Milan è alle porte

Il pareggio del Maradona contro il Verona è figlio di un’attenzione massima rivolta al ritorno in Champions con il Milan.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, la partita è decollata solo nel finale e gli scaligeri avrebbero anche potuto portarla a casa. La sensazione è che la partita di andata abbia portato via energie e tanta concentrazione, quest’ultima da ritrovare assolutamente a partire da martedì: “Il Napoli ha visto il diavolo, come per gli altri 90′, come per quel tempo che resterà di queste sue giornate, sino a quando non si ritroverà dinnanzi a sé il Milan: ci sarà poi modo di ripensare allo scudetto, che a più quattordici dalla Lazio pare adagiato nella comfort zone della coscienza. Però ora (o mai più?) il cervello s’è concesso altro. I marziani hanno un cuore umano”.