Top&Flop – Il Verona ferma ancora il Napoli al Maradona

In una partita senza particolari emozioni, il Napoli non va oltre il pareggio contro l’Hellas Verona. Di seguito i Top&Flop della partita.

TOP Di Lorenzo – Il capitano sforna l’ennesima prestazione da leader vero. Nonostante il massiccio turnover in vista del ritorno di Champions, lui è chiamato ancora in causa ed è il migliore in campo. Instancabile, preciso e sempre pericoloso, non si ferma neanche al 90esimo. Si crea da solo una delle occasioni più nitide del match, ma purtroppo colpisce male il pallone.

FLOP Raspadori – L’attaccante italiano non è ancora al massimo delle condizioni fisiche e si vede. Non riesce a legare il gioco come dovrebbe e non è mai pericoloso in avanti. Fisicamente cede molto a Hien, ma non riesce a dare nemmeno profondità alla manovra.