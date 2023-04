Spalletti in conferenza: “Felice di aver ritrovato i nostri tifosi! Di Lorenzo il migliore. Verona squadra abituata a perdere tempo…”

Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, ha parlato in conferenza stampa al termine di Verona-Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono felice di aver ritrovato il pubblico. I ragazzi hanno avuto il supporto che meritano. I nostri tifosi sono fondamentali per noi. Ci siamo creati dei problemi da soli, sono felice che tutto sia tornato alla normalità. Così siamo più forti.

Oggi abbiamo trovato una squadra chiusa che ci ha tolto ogni spazio. Non siamo riusciti a trovare quel piccolo buco che ci avrebbe permesso di segnare. L’atteggiamento del Verona ci ha messo molto in difficoltà, è una squadra molto fisica. È una squadra abituata a perdere tempo quando gli viene concesso di perdere tempo, per ogni rimessa facevano trascorrere 20 secondi…”

Cosa cambia con Osimhen in campo?

“Con un calciatore più fisico puoi giocare su di lui velocemente e far saltare qualche schema agli avversari. Oggi siamo stati poco qualitativi nella fase di possesso. Non penso che siamo stati lenti, quando gestisci la palla non puoi andare velocissimo perché altrimenti nemmeno i nostri giocatori riescono a trovare le posizioni giuste. Abbiamo toccato forse troppo la palla e non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti, ma era difficile per l’atteggiamento del Verona”.

Quali segnali ha avuto da Juan Jesus, Demme e Raspadori?

“Ho visto grandissimo impegno da parte di tutti. Oggi loro hanno incontrato difficoltà che avrebbero incontrato tutti. Inoltre è molto difficile recuperare da quelle scosse emotive che provi in gare di Champions. Mettere forze fresche in campo era fondamentale per vincere la partita di oggi, non quella di martedì prossimo”

Cosa pensa dell’arbitraggio di stasera e di quello di CL?

“Non posso giudicare gli arbitri, ma penso che sull’arbitraggio di mercoledì siamo stati tutti d’accordo tranne i milanisti. Purtroppo non potremo avere a disposizione Kim e Anguissa che sono fondamentali per noi. Quello che succederà martedì non lo so, ne parleremo il giorno dopo. Oggi l’arbitro ha arbitrato bene, ma andava detto al portiere del Verona di battere più velocemente. Se ci sono troppo perdite di tempo non va bene per lo spettacolo”.

L’unico attaccante a cui non rinuncia mai è Di Lorenzo… Come ha visto Osimhen?

“Oggi non stiamo stati lucidi nel capire dove c’erano spazi liberi, ma quando stanno tutti dietro è molto difficile trovare spazi. Di Lorenzo è il terzino destro più forti di tanti campionati, non solo quello italiano. Osimhen sta bene, ha fatto vedere che è superiore alla media”.

Quanto ha inciso la partita di mercoledì? Preoccupato dai meno gol segnati nelle ultime 5 partite?

“Non sono preoccupato perché abbiamo tante soluzioni, a volte ci sono dei cali fisiologici. Da un momento all’altro torneremo a segnare. La partita di mercoledì ha inciso, ma in ogni caso sarebbe stato molto difficile trovare spazi oggi”.