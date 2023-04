Napoli-Verona, pareggio a reti bianche: le pagelle di MondoNapoli

Meret 6 – Praticamente mai impegnato, effettua soltanto un paio di patate facili.

Di Lorenzo 6,5 – Il capitano è il migliore in campo, la manovra passa sempre per i suoi piedi e in difesa è attento. Sempre pericoloso quando sale in attacco.

Kim 6,5 – Il muro coreano ha pochi compiti in difesa, allora si sbilancia e parte all’attacco. Anche al 90esimo continua a correre più veloce degli altri e fa ammonire un avversario. Le sue incursioni sono un’arma in più per il Napoli.

Juan Jesus 6 – Preciso nel suo compito, ma alcuni errori in impostazione. Il Verona attacca poco, ma quando lo fa è fermato dai difensori azzurri.

Olivera 6 – Anche lui è poco impegnato, ma risponde sempre presente. Prova a farsi vedere anche in avanti, ma non incide.

Anguissa 6 – Altra partita sufficiente del camerunense, ma ancora non si vede quel giocatore che ha dominato il centrocampo nei primi mesi di campionato.

Demme 6 – Per essere la prima vera presenza del tedesco quest’anno, la prova è sufficiente. Svolge il suo compito ma non brilla, come ci si poteva aspettare.

Elmas 6 – Il macedone parte ancora titolare, stavolta a centrocampo, ma non incide.



Politano 6 – Il più pericoloso dei suoi nel primo tempo, ma non riesce a trovare la giocata per sbloccare la partita.

Raspadori 5,5 – Da punta non riesce ad essere pericoloso, la difesa non gli lascia spazi e non lo fa respirare. Appena entra Osimhen il Napoli acquista pericolosità.

Lozano 5,5 – A sinistra il messicano riesce ad essere incisivo nel dribbling e non riesce a creare pericoli per la retroguardia avversaria.

Kvaratskhelia 5,5

Zielinski 6

Osimhen 6,5

Lobotka 6

Zedadka 6

Spalletti 5,5