GdS – Ampio turnover per Spalletti in vista del ritorno di Champions! Le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Verona. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti ha scelto molti nuovi giocatori per l’undici titolare contro gli scaligeri. Dovrebbero esserci Ostigard invece di Juan Jesus, Olivera per di Mario Rui e Gaetano al posto di Lobotka. Politano è in ballottaggio con Lozano e Zerbin sostituirà Kvara. In totale ci saranno sei volti nuovi rispetto alla partita a San Siro, compreso Raspadori al centro dell’attacco.