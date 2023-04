L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di DAZN per dire la sua sul match appena conclusosi al Maradona tra il Verona e gli azzurri. Queste le sue parole: “Il possesso palla va fatto con equilibrio! Quando si riesce a creare lo spazio è li che ci vuole maggiore velocità. La palla, in queste situazioni, va toccata al massimo due volte e non bisogna essere troppo veloci. L’accelerata è solo finale quando si crea l’inserimento e l’imbucata, bisogna andare dentro a finalizzare l’azione. Bisogna accorgersi dove si trova lo spazio, è questo che è mancato stasera.

Per andare a fare la partita col Milan c’è bisogno di tutto non solo la fase di possesso vicino alla porta. Bisogna essere squadra in tutto e per tutto, quella è una qualità che solo squadre mature hanno. Il segreto è nella continuità nell’andare sempre a muovere la difesa avversaria e facendo le marcature preventive in maniera corretta. Molti tasselli vanno messi in fila e con ordine per far sì che il quarto di finale vada come deve.

Osimhen ha una struttura importante che ci permette di bittargli la palla addosso o nello spazio. Raspadori anche ha molte delle qualità del nigeriano, risulta difficile però lanciarlo con palloni che partono dalla linea difensiva proprio perché la struttura fisica è diversa. Osimhen sarà titolare contro il Milan, calciatori così danno una ventata di entusiasmo a tutti i tifosi e compagni.

I tifosi sono fondamentali per noi, l’ho detto più di una volta. L’esempio è stato in diverse partite vinte fuori casa in cui era difficile sentire i supporters avversari. Ci hanno dato un grande supporto anche oggi e si sono fatti sentire anche durante le perdite di tempo. Non ho mai visto nessuna squadra giocare col cronometro come quelle che arrivano al Maradona, deve esserci qualcosa.

Dobbiamo perderci nell’amore per il calcio dato che qui a Napoli è ovunque. Bisogna compattarsi e vincere queste ultime partite per arrivare alla matematica certezza. Fatto questo saremo nella storia, finiremo sui muri della città e diventeremo tutti dei Maradona“.