CdS – Contro il Verona tornano le coreografie, in attesa di un incontro con il club

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ritorno del materiale nelle due curve dello Stadio Maradona per il match contro il Verona. Secondo il quotidiano il club ha deciso di permettere nuovamente l’ingresso delle bandiere e dei tamburi per gli ultras, in modo da esprimere il loro supporto ai giocatori del Napoli. Questa decisione arriva dopo gli incidenti dell’A1 e i disordini nella partita contro il Milan, ma si spera che le curve possano tornare ad essere un luogo di passione e sostegno per la squadra. Il tifo organizzato ha richiesto una riunione con il club, la questura e il sindaco per giungere ad un accordo