CdM – Il Comune vara la proposta di allestire dei palchi in città per la festa Scudetto

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle decisioni riguardanti la festa Scudetto. Secondo il quotidiano il Comune ha accettato di allestire i palchi nelle quattro piazze interessate, senza richiedere ulteriori spese. De Laurentiis suggerisce che il Comune si offra come soggetto attuatore, ma al momento non c’è ancora una risposta da palazzo San Giacomo. Se il Napoli volesse accordi con sponsor privati e reti nazionali, sceglierebbe la Rai perchè garantirebbe la diretta negli Stati Uniti e in Canada, sede di tanti tifosi. In tal caso, Comune e Regione eviterebbero responsabilità dirette. C’è preoccupazione però per le manifestazioni in piazza Plebiscito, piazza Mercato, piazza Ciro Esposito a Scampia e l’ex base Nato a Bagnoli. La prefettura ha richiesto la presenza di almeno cinque uomini in 70 varchi della città per controllare l’afflusso di tifosi provenienti dall’area metropolitana e dalle altre province.