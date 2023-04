Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha voluto dire la sua sulla gara di oggi tra Napoli ed Hellas Verona, una sfida veramente importante per avvicinarsi al sogno Scudetto.

Per quanto riguarda la formazione, Alvino, su Twitter, ha provato ad abbozzare il possibile undici titolare, in cui Spalletti farà presumibilmente tanti cambi, in vista della gara di ritorno con il Milan. Questa la possibile formazione secondo Radio Kiss Kiss Napoli: