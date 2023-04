Tuchel: “Osimhen? Ho un’opinione, ma non ne parlo perché Spalletti risponderebbe per le rime”

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a proposito dell’interesse per Victor Osimhen in conferenza stampa. Il club bavarese è tra quelli maggiormente interessati all’acquisto del nigeriano. A riguardo, il tecnico ha parlato così. “Osimhen? Ho una mia opinione a riguardo, ma so come funzionano certe cose nel calcio: se dicessi qualcosa e questa voce arrivasse in Italia, allora il mio collega Spalletti direbbe: ‘Perché Thomas non tiene la bocca chiusa?’. Per questo non parlerò di giocatori di altre squadre”.