Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso dei prossimi giorni sarà messo sotto scorta. Questa la decisione del Prefetto, così come riporta l’emittente televisiva TeleClub Italia, tutto questo in via precauzionale. Il motivo di tale decisione sarebbe scaturito dalla diatriba con il tifo organizzato azzurro delle scorse settimane, nonostante l’apertura di ieri pomeriggio l’allerta nei confronti del patron azzurro rimane elevata.